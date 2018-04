Migrants : Alice Gautreau, sage-femme des mers

Elle a choisi de sauver des vies, en Méditerranée. Pendant trois mois, Alice Gautreau, sage-femme, veillait sur les femmes migrantes, touchées par la traversée. "Le moment qui m'a le plus marqué, c'est la naissance d'un enfant sur le navire. J'ai couru sur le pont avec mon attirail de sage-femme, on l'a amenée jusqu'à l'hôpital où l'on a pu terminer l'accouchement", explique-t-elle.

Recueillir le témoignage de femmes meurtries

Ces petits miracles lui donnent la force d'affronter au quotidien des histoires plus tragiques. À bord, Alice Gautreau est chargée de recueillir le témoignage de ces femmes vulnérables. "Vendues, revendues entre passeurs, détaille-t-elle, elles ont perdu un peu de leur naïveté au moment de monter à bord de l'Aquarius. C'est très difficile de se confier, on peut soupçonner qu'elles ont toutes vécu des atrocités, notamment des violences sexuelles". En trois ans, plus de 27 000 vies ont été sauvées à bord de l'Aquarius. Celui que l'on surnomme l'ambulance des mers reste malheureusement impuissant, parfois, face aux drames de la Méditerranée.

