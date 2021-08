Mayotte : Gérald Darmanin en visite sur l'île dans un contexte d'insécurité

Mayotte est encore victime d'un drame de l'immigration. Trois migrants sont morts en tentant de rejoindre l'île par la mer. C'est l'un des fléaux qui frappent Mayotte depuis des années. +5% des personnes interpellées entre 2019 et 2020 sont en situation irrégulière. L'immigration clandestine complique le travail des autorités.

+ 50% de vols avec violence

Un autre problème touche les Mahorais : l'insécurité. Entre 2019 et 2020, les faits de délinquance ont augmenté de plus de 5% dans le département, plus de 50% pour les vols avec violence. En visite sur l'île pendant quatre jours, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin veut rassurer : "Plus de 400 policiers et gendarmes, il n'y a pas d'autres territoires de la République, en proportion de sa population, qui a cet effort consenti par le gouvernement." Les élus de Mayotte attendent, eux, plus d'actes du gouvernement. Un projet de loi doit bientôt être présenté pour réduire les inégalités dans le département le plus pauvre de France.