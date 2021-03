Manche : 72 migrants secourus au large de Calais et Boulogne-sur-mer

Tous sains et saufs, ils ont été pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours et la police aux frontières du Pas-de-Calais.

Ils tentaient de rejoindre les côtes britanniques. Deux embarcations transportant au total 72 migrants, dont 11 enfants, ont été secourues dimanche 21 mars au large de Calais et de Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais), a annoncé la préfecture maritime. En début de matinée, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a été informé que plusieurs embarcations de migrants se trouvaient en difficulté au large de Calais, a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué.

[#Sauvetage] de 72 migrants au large de Calais par le RIAS Abeille Languedoc affrété par la @Marinenationale et le patrouilleur Thémis des affaires maritimes, sous la coordination du #CROSS Gris-Nez ➡️https://t.co/ritvAEnR75 pic.twitter.com/TwoApvmGHG — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) March 21, 2021

Une première embarcation avec à son bord 38 personnes - dont quatre femmes et quatre enfants - a été récupérée par le patrouilleur Thémis qui les a déposées à Calais peu après 10h30, selon le communiqué. Par ailleurs, 34 autres migrants - dont cinq femmes et sept enfants - ont été secourus par un remorqueur affrété par la Marine nationale, et amenés au port de Boulogne-sur-Mer à 11h30. Tous sains et saufs, ils ont été pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et la police aux frontières (PAF) du Pas-de-Calais.