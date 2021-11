Manche : 31 migrants perdent la vie lors d’un naufrage près de Calais

Mercredi 24 novembre, les autorités s’organisent sur le port de Calais (Pas-de-Calais). Un dispositif exceptionnel de sauvetage s'est mis en place, les forces de l’ordre et les secours se sont mobilisés. Un naufrage a eu lieu dans l’après-midi et il est le plus meurtrier de l’histoire dans la Manche avec 31 migrants décédés, dont cinq femmes et une petite fille. "Aujourd’hui, c’est un drame humain auquel j’assiste", déclare la maire de Calais, Natacha Bouchart.

Gérald Darmanin s’est rendu sur place

Les secours ont pris en charge les corps des victimes, ils ont également conduit les blessés à l’hôpital. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est rendu sur place dans la soirée. Il a estimé que "les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs, c’est-à-dire des criminels qui, pour quelques milliers d’euros, organisent des traites d’êtres humains". Les forces de l’ordre ont interpellé quatre passeurs suspectés d’avoir organisé le passage des migrants vers l’Angleterre.