Manche : 292 migrants secourus en mer mardi alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre

Les traversées de la Manche continuent de faire des naufragés. Un total de 292 migrants, qui tentaient de rejoindre l'Angleterre dans des embarcations, ont été secourus et ramenés sur la côte française mardi 2 novembre, a annoncé la préfecture maritime, mercredi.

Dans la nuit de lundi à mardi, "le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez est informé que de nombreuses embarcations se trouvent en difficulté au large du Nord et du Pas-de-Calais", explique dans un communiqué la préfecture de la Manche et de la mer du Nord, qui précise que "les opérations se sont poursuivies dans la journée du 2 novembre".

Des traversées plus fréquentes depuis 2018

Un remorqueur d'intervention de la marine nationale a notamment récupéré à son bord 108 naufragés lors de trois opérations de sauvetage distinctes. Trente-deux autres naufragés ont été secourus lors d'une intervention de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Dunkerque. De son côté, la SNSM de Calais a secouru 33 migrants lors d'une autre intervention.

En parallèle, une opération de la brigade de sûreté portuaire de Dunkerque portait secours à 36 naufragés. Une vedette côtière de surveillance de la gendarmerie maritime a également secouru et récupéré à son bord 34 personnes. Enfin, un patrouilleur de la garde-côtes des douanes a secouru 49 naufragés lors de deux interventions.

Depuis fin 2018, les traversées illégales de la Manche par des migrants cherchant à gagner le Royaume-Uni se multiplient malgré les mises en garde répétées des autorités qui soulignent le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la basse température de l'eau.