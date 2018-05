Mamoudou Gassama : recevoir à l'Élysée, un coup de communication pour Emmanuel Macron

Dans les salons du palais de l'Élysée à Paris, lundi 28 mai, Mamoudou Gassama est reçu par Emmanuel Macron. En plus de l'hommage à la bravoure de ce sans-papiers qui sera régularisé, il s'agit aussi d'une opportunité pour le chef de l'État. "La mise en scène est soignée. C'est devant les caméras et retransmis en direct qu'à eu lieu le début de cet entretien. Un entretien symbolique pour bien signifier que cet acte de bravoure est salué au plus haut sommet de l'État. L'occasion aussi pour Emmanuel Macron de montrer un visage plus humain, alors que la loi asile et immigration a été votée à l'Assemblée nationale et qu'elle sera présentée au Sénat mi-juin", commente la journaliste Anne Bourse en direct de l'Élysée à Paris.

Pas question de bouger les lignes sur la politique migratoire

Le sujet de l'accueil des migrants à Paris est souvent l'occasion de passes d'armes assez vives entre Anne Hidalgo et Gérard Collomb. "Pendant son entretien avec Mamoudou Gassama, Emmanuel Macron en a profité pour rappeler que cet acte ne suffisait pas à définir une politique. Sous-entendu, il n'est pas question de bouger les lignes sur la politique migratoire. Le président de la République a aussi repréciser que la migration économique n'était pas suffisante pour obtenir des papiers", rapporte la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT