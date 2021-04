Livre : l'amitié "improbable" entre une journaliste française et un jeune réfugié tchadien

Dans Survivant. L’incroyable résilience d’un réfugié, la journaliste Capucine Graby revient sur "l’amitié improbable" nouée avec Tourna, un jeune réfugié soudanais en demande d’asile. "Il me dit souvent que je suis sa seule famille, ce qui peut être lourd à porter à certains moments, mais on a quand même l’impression d’apporter un souffle de vie, indispensable pour ces réfugiés, parce que l’attente est pour eux insupportable", explique-t-elle sur le plateau du 23 heures, mardi 6 avril.

Une amitié qui permet de "dépasser ses limites"

La journaliste estime d’ailleurs que la pandémie de Covid-19 a généré une situation qui présente "beaucoup de similitudes" avec ce que vivent les réfugiés : "On attend, avec l’incapacité de se projeter dans l’avenir, et, eux, c’est leur quotidien. Chaque matin, ils se lèvent sans horizon de vie." Au-delà de l’attente, Survivant. L’incroyable résilience d’un réfugié aborde également la difficulté d’aider l’autre et le dépassement de soi. "Je me suis sentie isolée et j’ai parfois été terrassée par la peur, mais il y a cette amitié forte qui fait que l’on dépasse ses limites. Aller vers un autre si différent de soi, ça permet aussi de se trouver, voire de se révéler", assure Capucine Graby.