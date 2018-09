Les Observateurs de France 24. "Journalistes menteurs" et "migrants", le cocktail de l'intox

"Les médias vous mentent, ils mettent en scène des reportages pour sensibiliser au sort des migrants !"

Si vous avez déjà lu ou entendu cet argument, gardez à l'esprit que ceux qui veulent vous révéler des mensonges sont souvent ceux qui vous mentent...

Deux exemples de désinformation via les réseaux sociaux et qui concernent les migrants et les journalistes ont circulé durant l'été 2018 : d'abord cette vidéo, filmée en Crète, et prétendant montrer les coulisses d'un tournage de reportage par des journalistes qui auraient mis en scène des noyades de migrants.

Ensuite, une photo s'interrogeant sur une scène curieuse, montrant un naufrage, et une personne d'une taille particulièrement intrigante... Mais la réponse est bien plus simple que les théories les plus fantaisistes.

Les tentatives d'intox sur le cas des migrants ne concernent pas que les réseaux sociaux en France... en Turquie, le site Teyit.org a comparé les cas d'intox les plus fréquentes, et a remarqué que les vidéos ou photos utilisées pour désinformer sont souvent les mêmes.

