Les idées claires : Les migrants sont-ils mieux traités que les SDF ?

Avec l'arrivée du froid, c'est aussi le retour du refrain selon lequel l'arrivée de migrants privent les SDF dits "nationaux" de place dans les centres d'hébergement d'urgence. Un refrain fredonné sur les réseaux sociaux et par certains hommes et femmes politique, insinuant que les migrants arrivés récemment en France seraient mieux traités que les sans-abris.

Une polémique que l'ont voit resurgir chaque hiver ou lors de créations de centre d'accueil pour migrants, comme ce fut le cas pour le centre situé à porte de la Chapelle à Paris, créé en 2016.

L'hébergement n'est pas seul en cause, il en serait de même pour les transports ou encore pour la santé supposément gratuits pour les migrants clandestins, contrairement aux sans-abris.

Pour faire le point sur les droits et la situation de chacun, nous avons demandé à Édouard Gardella, chercheur au CNRS et membre du Conseil de l’ONPES (Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale) de répondre à nos questions.

