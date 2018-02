Les 4 Vérités - Immigration : "Il faut aller plus vite, c’est certain", dit Aurélien Taché, député LREM

Le projet de loi asile et immigration est présenté en conseil des ministres ce mercredi par Gérard Collomb. Très discuté sur plusieurs points, notamment l’augmentation de 45 à 90 jours de la durée de rétention. Alors, est-ce indispensable ? "Si tous ceux qui n’ont pas l’asile restent en France, quelque chose ne fonctionne pas dans le système. Le débat parlementaire va permettre d’éclairer si vraiment on arrive à mieux éloigner avec une durée plus longue", dit Aurélien Taché.



Projet de loi trop rapide ?

Mais aller vite à tout prix, est-ce prendre un risque ? "Il faut aller plus vite c’est certain. On a une procédure d’asile beaucoup trop longue. Elle dure 14 mois quand dans beaucoup de pays d’Europe elle dure six mois", avance le député LREM. "Pourquoi ne pas abaisser le délai d’appel, mais en étant certain qu’on a les garanties pour que les personnes puissent exercer leur appel dans de bonnes conditions". Enfin, la question de l’urgence à légiférer lui est posée. "Des éléments manquaient dans le texte précédent. C’est important. Quand on a une procédure d’asile qui dure deux ans (…) comment voulez-vous que les gens puissent s’intégrer. (…) La loi est un des éléments de la politique que l’on va mener."

