Le Mexique refoule 2 300 Honduriens entrés avec une caravane humaine

Un total de 1 064 ressortissants honduriens ont été reconduits par des avions de la Garde nationale et des vols charters, et 1 239 autres ont été rapatriés par la route depuis les Etats du Chiapas et de Tabasco.

Des migrants d'Amérique centrale repoussés par des membres de la Garde nationale mexicaine, le 23 janvier 2020. (ALFREDO ESTRELLA / AFP)