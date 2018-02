Le Conseil d'Etat refuse de suspendre la circulaire Collomb qui recense les migrants dans les centres d'accueil d'urgence

Avec cette circulaire du 12 décembre, l'Etat veut envoyer dans les centres d'hébergement et hôtels sociaux des "équipes mobiles", constituées d'agents des préfectures et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour recenser les personnes hébergées.

Un homme venu du Soudan consulte son téléphone portable dans un centre d'accueil et d'orientation pour migrants, à Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique), le 4 janvier 2017. (LOIC VENANCE / AFP)