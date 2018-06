La loi asile et immigration arrive au Sénat

Dans cette nouvelle mouture de la loi asile et immigration, la commission des lois du Sénat a durci le ton par rapport à la copie de l'Assemblée nationale. Elle en a supprimé certaines dispositions. Par exemple, les conditions du regroupement familial sont resserrées. Il n'est ainsi plus question d'étendre la réunification aux frères et sœurs des réfugiés mineurs, et l'assouplissement du délit de solidarité n'est plus à l'ordre du jour.

De nombreux amendements adoptés

L'une des propositions phares du gouvernement a également été rejetée : la réduction de 30 à 15 jours du délai de recours en cas de rejet d'une demande d'asile. La commission des lois a adopté 115 amendements principalement issus de la droite. En voici deux : le placement en détention des mineurs isolés est interdit, et les étrangers en situation irrégulière qui commettent un délit passible de 5 ans de prison devraient quitter la France. Le vote solennel aura lieu le 26 juin, avant un passage en commission mixte paritaire pour trouver une version commune aux deux chambres.

