La France s'engage à accueillir 40 migrants de l'"Open Arms", annonce le ministère de l'Intérieur

L'"Ocean Viking" ne dispose quant à lui toujours d'aucune solution pour faire débarquer les 356 migrants secourus en mer.

La France s'est engagée à accueillir 40 personnes de l'Open Arms, bateau de l'ONG espagnole Proactiva qui transporte une centaine de migrants secourus en Méditerranée, a annoncé dimanche 18 août le ministère de l'Intérieur. Le navire humanitaire, qui a fait débarquer en Italie 27 mineurs non-accompagnés samedi 17 août après deux semaines de navigation, transporte toujours 105 adultes et deux enfants à bord selon le gouvernement espagnol, qui a proposé de l'accueillir sur son port d'Algesiras, à l'extrême sud du pays.

>> Quelles sont les règles qui encadrent les secours de migrants en Méditerranée et l'accostage des navires humanitaires ?

"La coordination de la solidarité est maintenue" entre les pays qui se sont engagés à recueillir les migrants et "la France s'engage à maintenir son engagement d'accueillir 40 personnes", souligne-t-on Place Beauvau. Ces 40 personnes devront être "en besoin de protection", c'est-à-dire remplir les critères pour obtenir le statut de réfugié, ajoute le ministère de l'Intérieur, qui déploiera dans les prochains jours une mission de l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) en Espagne si le bateau accoste bien à Algesiras.

356 migrants secourus en attente

Le chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sanchez, a proposé d'accueillir le navire humanitaire qui se trouvait en attente au large de l'île italienne de Lampedusa en raison de "la situation d'urgence" à bord et face à "l'inconcevable décision des autorités italiennes de fermer tous ses ports". Mais selon Open Arms, l'offre est "irréalisable". "Voulez-vous que nous fassions 950 milles, soit environ 5 jours de plus, pour vous rendre à Algésiras, le port le plus éloigné de la Méditerranée, avec une situation insoutenable à bord ?", a ainsi interrogé le fondateur de l'ONG.

Par ailleurs, l'Ocean Viking, bateau humanitaire de SOS Méditerranée et Médecins sans frontières parti le 4 août de Marseille, ne dispose lui toujours d'aucune solution pour faire débarquer les 356 migrants secourus en mer. Il se trouve à mi-chemin entre Malte et l'île de Lampedusa.