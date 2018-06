La Bosnie, dépassée par l\'afflux de migrants

Ici, à Bihac, dans le nord-ouest de la Bosnie, plusieurs centaines de migrants arrivent chaque semaine…

Leur but : rejoindre l'Union européenne en passant par la Croatie, à seulement quelques kilomètres de là.

Mais aujourd'hui, le pays est dépassé par cet afflux de réfugiés…

Selon Selam Midzic, responsable de la Croix-Rouge :

"Des habitants ont le cœur et la volonté d'aider et de porter secours aux migrants. Mais ça c'est un problème qui concerne l'Etat et le gouvernement devrait réagir pour nous aider à mettre en place quelque chose de structuré et d'organisé."

Des bénévoles préparent et distribuent des repas aux migrant, plus de 500 par jour.

Mais c'est loin d'être suffisant…

Selon le ministère de la Sécurité quelques 5000 entrées illégales ont été enregistrées en Bosnie depuis le début de l'année.