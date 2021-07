L'ultraconservateur Janez Jansa à la tête de l'Union européenne

Il est surnommé le "mini Trump européen". Janez Jansa est un dirigeant très populiste qui, à l'image de l'ancien président américain, défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Il publie jusqu'à cent tweets par jour pour s'attaquer personnellement à des journalistes, à l'agence de presse slovène ou à la télévision publique. Son deuxième surnom est "maréchal Twito", une contraction de Twitter et Tito, l'ancien dictateur yougoslave.

Fidèle soutien à Viktor Orban

En Slovénie, Janez Jansa s'attaque aussi aux juges et aux universitaires et les manifestations se multiplient pour dénoncer une dérive autoritaire. Sur la scène européenne aussi, il provoque. Lors d'une audition sur la liberté de la presse au Parlement européen, il se pose en victime et refuse le débat. L'homme est également un des rares soutiens du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Alors qu'il prend la tête du Conseil européen pour les six prochains mois, les autres dirigeants sont sur leur garde.