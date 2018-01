L'immigration fissure La République en marche

Dans les ranges de la majorité, certaines voix discordantes commencent à se faire entendre. "Les centres de rétention deviennent des centres de détention !", avait déclaré à l'Assemblée nationale le 19 décembre la députée LREM de la Manche Sonia Krimi. Le projet de loi Asile et Immigration divise la majorité alors que l'exécutif envisage de durcir les règles.

Le temps passé en centre de rétention serait allongé de 45 à 90 jours. Le nombre de places dans ces centres serait augmenté et les effectifs de police aux frontières renforcés. Pour expulser davantage et mettre fin aux campements sauvages, le délai d'attente pour une demande droit d'asile passerait de 14 à 6 mois. Loin de faire l'unanimité, ce projet de loi est le premier dossier qui pourrait bien déchirer la majorité entre son aile gauche et son aile droite.

