Julien Sanchez : "nous n'avons pas vocation à accueillir toute l'Afrique"

Julien Sanchez fait partie des voix qui comptent au sein du Rassemblement national, la nouvelle formation de Marine Le Pen. Le nouveau porte-parole du parti et maire de Beaucaire (Gard) a notamment parlé de la politique migratoire italienne. "Je crois que le ministre de l'Intérieur, qui est l'un de nos amis et de nos alliés au Parlement européen, Matteo Salvini, a été très clair sur la question. Il veut mettre fin à l'immigration massive qui arrive en Italie et qui est, petit à petit, est en train de modifier le visage de l'Italie depuis maintenant plus de 15 ans."

"Dangereux d'accueillir un grand nombre d'immigrés"

Julien Sanchez estime que l’Italie est un modèle à suivre. "C'est ce qu'il faudrait faire au niveau européen, car nous n'avons pas vocation à accueillir toute l'Afrique. Nous n'avons pas la même civilisation, nous n'avons pas forcément un grand nombre de valeurs communes, contrairement à l'immigration qu'on a pu accueillir par exemple en France il y a 30 ou 40 ans qui était européenne." "Je crois qu'il est dangereux aujourd'hui d'accueillir un grand nombre d'immigrés", a-t-il ensuite ajouté.