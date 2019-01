Jeunes migrants isolés à Paris : la Croix-Rouge mise en cause par plusieurs ONG

La Croix-Rouge est en charge de l'évaluation de l'âge des jeunes migrants isolés à Paris qui demandent à être reconnus comme mineurs.

La Croix-Rouge se voit accusée, mercredi 23 janvier, de "gestion routinière" des arrivées de jeunes migrants "dénaturant entièrement les textes sur la protection de l'enfance", dans une lettre ouverte publiée par Libération et signée par une trentaine d'associations et ONG. La Croix-rouge est en charge de l'évaluation de l'âge des quelque 8 000 jeunes qui ont demandé à être reconnus comme mineurs non accompagnés l'an dernier dans la capitale.

"Refus d'évaluation pur et simple"

"Nous, associations et bénévoles présents sur le terrain, sommes les témoins quotidiens de situations intolérables tant sur les plans humain, médical et juridique", affirment les signataires (Médecins sans frontières, Médecins du monde, Mrap...) qui appellent la Croix-Rouge à "respecter ses propres principes".

La lettre pointe notamment des "refus d'évaluation purs et simples", chiffrés à "509 cas" par l'Antenne de mineurs du barreau de Paris en 2017. Les signataires déplorent aussi des "entretiens sommaires", durant "moins de 30 minutes" et "menés par un seul évaluateur dont l'avis repose essentiellement sur l'apparence physique du jeune".