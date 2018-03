VIDEO. "Ici, on est à Bergame, pas en Afrique" : grande gagnante des élections, l'extrême droite italienne profite d'une vague xénophobe

"Aujourd’hui il fait mauvais, donc ils sont tous à l'intérieur de la gare. Mais d'habitude, ici c'est une espèce de casbah. Il y a des noirs de partout, ils urinent, défèquent et vendent à la sauvette", affirme Alberto Ribolla, un membre du parti italien d'extrême droite La Ligue, qui vient d'être élu député de Bergame, en Lombardie. Il tient des propos très violents envers les migrants. "Ils se donnent souvent, et volontiers, des coups de couteau, pour de la drogue ou des motifs futiles", martèle-t-il. Alberto Ribolla nous emmène chez ses électeurs dans un quartier pauvre de Bergame. Assis face à des habitants du quartier, il assure que "la présence des étrangers (...) augmente le taux de criminalité". Un rejet xénophobe qui trouve un écho auprès des électeurs ; en Lombardie, la Ligue a recueilli 28% des votes. "Il faut que les gens comprennent les règles, qu'ici on est à Bergame et non pas en Afrique", poursuit l'élu.



Fratelli d'Italia, un parti qualifié de post-fasciste

La Lombardie est la région qui accueille le plus grand nombre d'étrangers en Italie : 1,15 million d'étrangers, sur 10 millions d'habitants, soit 11,5% de la population locale. Le responsable des questions d'immigration de la Ligue, Tony Iwobi, Italo-Nigérian, est arrivé en Italie avec un visa d'étudiant il y a 40 ans. Lors de ces élections, il est devenu le premier sénateur noir de l'histoire de l'Italie. La Ligue fait partie de la coalition de droite, composée aussi de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, et de Fratelli d'Italia, un parti qualifié de post-fasciste. Lors des élections, cette coalition a obtenu en tout 37% des voix.