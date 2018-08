Italie : des migrants entament une grève de la faim pour demander au gouvernement de les accueillir

Les migrants du bateau italien Diciotti ont entamé une grève de la faim, vendredi 24 août, pour protester contre leur maintien à bord. Les garde-côtes ont indiqué qu'ils ont "refusé de prendre leur petit-déjeuner vendredi matin", sans que l'on sache si la totalité des 150 adultes encore à bord du bâteau sont concernés.

"Cinq millions d'Italiens en situation de pauvreté absolue font la grève de la faim tous les jours, dans le silence des journalistes et bien-pensants. Les Italiens d'abord", a rétorqué sur Twitter Matteo Salvini, chef du parti d'extrême droite la Ligue du Nord et ministre de l'Intérieur.

Immigrati della #Diciotti in sciopero della fame?

Facciano come credono.

In Italia vivono 5 milioni di persone in POVERTÀ assoluta (1,2 milioni di BAMBINI) che lo sciopero della fame lo fanno tutti i giorni, nel silenzio di buonisti, giornalisti e compagni vari.#primagliitaliani pic.twitter.com/Y4Ld2STvTr