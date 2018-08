INFO FRANCE INTER. Le contrôle judiciaire du militant Cédric Herrou largement allégé

La chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence vient d'alléger, vendredi 10 août, le contrôle judiciaire du militant Cédric Herrou, rapporte France Inter.

L'agriculteur de la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes) a cependant l'obligation de pointer au commissariat tous les quinzes jours. Il n'a plus l'interdiction d'aller dans les gares. Cédric Herrou a également l'autorisation d'aller en Italie et devra seulement prévenir le juge en cas de déplacement à l'étranger.

Délibéré CJ. Pointer tous les 15 jours. Je récupère mon passeport, peux quitter le territoire national en informant le juge d'instruction et peux librement fréquenter les gares et leurs parvis. Pour l'Italie, peux m'y rendre mais uniquement pour raisons professionnelles