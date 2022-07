Immigration : un réseau de passeurs démantelé dans plusieurs pays européens

Un réseau d'immigration clandestine, qui organisait des traversées dans la Manche, a été démantelé, vendredi 8 juillet. 39 personnes ont été interpellées au cours d'une opération conjointe des services français, belges, allemands et britanniques.

Après des mois d'enquête, 39 passeurs ont été arrêtés, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, vendredi 8 juillet. Dans un garage perquisitionné en Allemagne, les policiers ont retrouvé des centaines de gilets de sauvetage, des bateaux gonflables et des moteurs. Amenés sur les plages de la Manche, ils servaient à faire traverser des personnes entre la France et le Royaume-Uni.

Un réseau international

En moins de deux ans, les trafiquants auraient embarqué clandestinement 10 000 personnes et généré près de 15 millions d'euros de profit. "Les investigations ont permis de déceler une vaste organisation criminelle structurée, de haut niveau, avec un système financier bien rodé, disposant de ramifications internationales", a commenté Carole Etienne, procureur de la République de Lille (Nord). Les bateaux, achetés en Chine, arrivaient en Allemagne après un passage en Turquie, puis étaient transportés en voiture jusqu'au littoral français.