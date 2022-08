Immigration : près de 7 000 migrants ont traversé la Manche depuis début août

C. Colnet, A. Lépinay, E. Pelletier, A-M. Leclercq

Dès le lever du jour, les policiers survolent les côtes de la Manche à bord d'un petit avion. Ils sont à l'afflux de la moindre trace d'une traversée qui se prépare, sur les plages ou dans les dunes. Après quelques minutes de vol, ils repèrent près de Dunkerque (Nord) un groupe de migrants. Les policiers signalent leur position, prennent quelques clichés. Une trentaine de personnes semble attendre quelque chose, ou quelqu'un. "Le but, c'est d'interpeller le passeur quand il va amener le matériel", explique un policier. Au sol, les forces de l'ordre prennent le relais pour empêcher l'arrivée du bateau. Toutes les tentatives ne peuvent toutefois pas être stoppées à temps.



Des conditions de vie qui se dégradent

Le plus souvent, la Marine nationale laisse les migrants poursuivre leur route, et n'intervient qu'en cas de panne ou de naufrage. Les tentatives de passage se sont multipliées durant l'été, à la faveur de conditions météos favorables. Lundi 22 août, près de 1 300 personnes auraient traversé la Manche, selon les autorités britanniques. Les candidats sont déterminés à gagner la Grande-Bretagne, mais aussi à quitter les campements insalubres des environs de Calais (Pas-de-Calais). Selon plusieurs associations, leurs conditions de vie se dégradent. Sur une place, les autorités ont notamment posé des rochers pour empêcher les distributions d'eau et de nourriture. Près de 23 000 personnes ont traversé la Manche depuis le début de l'année.