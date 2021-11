Immigration : des enfants tentent de voyager en France

En 2020, plus de 9 500 mineurs non accompagnés avaient été placés en France, un chiffre en diminution par rapport aux chiffres de 2019 (16 500). Mais il y a une raison pour expliquer ces chiffres : la crise du Covid-19. Cette dernière a fortement ralenti les flux migratoires. "En France, il est strictement interdit d'expulser un mineur non accompagné du territoire français. Tout ceci est décidé en coordination avec les lois européennes et la convention internationale des droits de l'enfant", explique Alexandre Malesson, journaliste France Télévisions.



Remplir des conditions

Les mineurs bénéficient donc de la protection de l'enfance. "Mais pour obtenir cette protection de l'enfance, il faut remplir plusieurs conditions. Le mineur, en arrivant en France, doit se présenter aux autorités préfectorales ou départementales. Puis, il passe un entretien pour présenter sa situation. Après cet entretien, il est mis à l'abri le temps de vérifier son âge et son isolement. Si les critères sont remplis, il est pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance jusqu'à sa majorité", ajoute le journaliste de France Télévisions.