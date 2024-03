Îles Canaries : une forte hausse des arrivées de personnes migrantes

L'immigration illégale depuis l'Afrique de l'Ouest a augmenté de 541% en Europe. Les îles Canaries deviennent par conséquent plus empruntées par les exilés.

Leurs visages sont marqués par l'éprouvante traversée. Des hommes ont passé plus d'une semaine dans l'océan, au péril de leur vie, avant d'arriver à Tenerife (Espagne). Près de 70 000 migrants ont rejoint les îles Canaries depuis 2020, devenue une route de plus en plus prisée des exilés. Quand ils arrivent, certains sont à bout de force et parfois, ils ont frôlé la mort. Par conséquent, beaucoup doivent être pris en charge à l'hôpital.



Des conditions précaires

Depuis 2020, beaucoup de migrants passent par le Maroc, mais ces derniers mois, de nombreux exilés viennent directement d'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement du Sénégal. "Tout était difficile, on n'avait pas assez d'eau, tu es tout le temps assis sur une place pendant huit jours, tu ne bouges pas", raconte l'un d'entre eux.

La route des Canaries est considérée comme l'une des plus meurtrières. Au moins 3 000 personnes y sont mortes depuis 2020, selon l'Organisation internationale pour les migrations. La plupart sont accueillis dans des camps sur les différentes îles des Canaries, dans des conditions parfois précaires.