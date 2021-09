Haïti : l'émissaire des Etats-Unis dénonce les expulsions "inhumaines" de migrants et démissionne

Un geste symbolique fort. L'émissaire américain en Haïti Daniel Foote a démissionné, dénonçant les expulsions "inhumaines" par les Etats-Unis de milliers de migrants haïtiens alors que le pays est en proie à l'insécurité grandissante des gangs armés.

"Je ne m'associerai pas à la décision inhumaine et contreproductive des Etats-Unis d'expulser des milliers de réfugiés haïtiens et d'immigrants illégaux en Haïti, un pays où nos fonctionnaires sont confinés dans des complexes sécurisés en raison du danger que représentent les gangs armés contrôlant la vie quotidienne", assène Daniel Foote dans sa lettre de démission datée de mercredi 22 septembre et adressée au secrétaire d'Etat Antony Blinken.

L’envoyé spécial des États-Unis pour Haïti, Daniel Foote a remis sa démission au Secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken @ABlinken dans une lettre cinglante pic.twitter.com/YbUECtuX1q — Frantz Duval (@Frantzduval) September 23, 2021

"Nous remercions l'émissaire spécial Foote pour son engagement pour le pays et pour le peuple d'Haïti", a réagi le département d'Etat sollicité par l'AFP. Daniel Foote cherchait à élargir son pouvoir de décision sur la politique des Etats-Unis envers Haïti, et l'administration Biden a décidé qu'il n'était pas approprié de lui donner autant de contrôle, a également réagi un haut responsable sous couvert d'anonymat.