Guerre en Ukraine : les Français mobilisés pour accueillir les réfugiés ukrainiens

À Marseille (Bouches-du-Rhône), une femme retrouve enfin sa cousine ukrainienne après une longue attente. Elle est épuisée par des heures de voyage. Des bénévoles la rassurent. "Je suis arrivée ici, mais mon cœur est resté en Ukraine. Toute ma famille est là-bas et j’espère que ça va vite s’arrêter pour que je puisse les retrouver", déclare-t-elle.



Les bénévoles accueillent les réfugiés

Près de Lyon, à Saint-Pierre-de-Chandieu (Rhône) dans la matinée du jeudi 3 mars, un bus arrive avec à son bord 15 familles ukrainiennes. C’est le plus grand groupe arrivé en France jusqu’à maintenant. Elles viennent de parcourir 2 000 km en 48 heures. Elles rencontrent enfin leur famille d’accueil, malgré leur inquiétude pour leurs maris ou leurs pères, forcés de rester en Ukraine. Marie-France et Bernard, eux, accueillent une réfugiée ukrainienne et ses quatre enfants. À bout de forces, ils n’avaient plus le choix, il fallait partir. Le père des enfants s’est engagé aux côtés de l’armée ukrainienne.