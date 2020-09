Grèce : à Lesbos, les migrants en pleine détresse

À Lesbos en Grèce, plus de 12 000 personnes, parmi lesquelles des familles et 4 000 enfants, passent leurs nuits dehors suite à la destruction de leur camp dans des incendies. "Ça fait deux nuits qu’on ne dort pas, et on ne mange rien", témoigne une femme, épuisée. Les incendies ont tout emporté du campement et les personnes exilées ont tout perdu. L’un d’eux a tout de même pu récupérer une marmite, pour nourrir ses enfants.

L’Union européenne mobilisée

Face à l’ampleur de la catastrophe, les ONG sont débordées. Le gouvernement grec a demandé l’aide de l’Europe. "Nous avons orchestré, organisé et financé le départ vers la Grece continentale de 400 mineurs non accompagnés. Et dans les heures qui viennent, il y aura des navires financés par l’Union européenne pour héberger les demandeurs d’asile vulnérables", a réagi Margaratis Schinas, le vice-président de la Commission européenne. Ces mineurs seront accueillis par 10 pays de l’UE, dont la France et l’Allemagne.