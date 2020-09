Grèce : à Lesbos, les exilés ne veulent pas d’un nouveau camp

Ils sont plus de 12 000 personnes, parmi lesquelles des familles et 4 000 enfants, à dormir dans la rue, parfois sur des trottoirs à même le sol. "Ça fait deux nuits qu’on ne dort pas, et on ne mange rien", témoigne une femme, épuisée. Deux incendies ont brûlé leur campement, réduit en fumée, et ils n’ont aujourd’hui plus rien.

Un nouveau camp crée des tensions

En réponse à la catastrophe et face à la pression internationale, les autorités grecques construisent en urgence un nouveau campement, qui permettra d’accueillir une partie des personnes. Un nouveau campement "pire que celui de Moria", commente un demandeur d’asile. Ils sont de fait plusieurs centaines à manifester contre ce nouveau camp, et demandent à être accueillis ailleurs en Europe. La France et l’Allemagne ont annoncé qu'ils prendront en charge des mineurs sur leur sol.

