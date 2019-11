Grande-Bretagne : les migrants tentent de plus en plus leur chance à travers la Manche

Assiste-t-on à une explosion des tentatives de traversées de migrants entre la France et la Grande-Bretagne ? "Le nombre de tentatives de traversées a été multiplié par trois cette année par rapport à l'année dernière et par 20 ces deux dernières années. Il y en a chaque semaine, il y a des drames", décrypte Arnaud Comte depuis Londres.

Un migrant retrouvé à la nage

Quatre migrants auraient en effet péri en mer depuis le début de l'année et d'autres n'ont peut-être pas été retrouvés. "Hier, un migrant a été retrouvé à la nage, à 20 kilomètres de côtes en tenue de surfeur. Il a été hélitreuillé et sauvé, mais son état était inquiétant, car il était en état d'hypothermie avancée", relate le correspondant de France Télévisions. La situation des migrants entre la France et la Grande-Bretagne inquiète de plus en plus les autorités.

