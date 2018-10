Grand froid : 136 000 places ouvertes pour les SDF et une réserve de 14 000 autres

Le plan grand froid, mis en place cette semaine, est "anticipé parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue, surtout en Ile-de-France et le froid arrive", annonce Jacqueline Gourault dans "Les 4 Vérités" mercredi 31 octobre.

"136 000 places sont disponibles, 5 000 ont été pérennisées par rapport à l'an dernier" et il y a un réservoir de "14 000 places supplémentaires" réparties dans toute la France, déclare la ministre de la Cohésion des territoires.

Les maraudes à développer

"Il faut développer les maraudes, aller vers ceux qui sont dans la rue. Il y a les SDF et les migrants. Il faut trouver un abri à tous", ajoute-t-elle.

Emmanuel Macron a promis qu'il n'y aurait plus de sans-abri en 2022. "Il faut toujours se donner des objectifs et les poursuivre. Je pense que c'est possible. Mais il y a le problème de la maîtrise de l'immigration", estime Jacqueline Gourault.

Après l'accueil dans les centres d'hébergement, "il faut éviter que les sans-abri retournent à la rue. Il faut aussi chercher des logements pérennes, notamment via la construction de 40 000 logements très sociaux", conclut-elle.