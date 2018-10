France-Italie : nouvelles tensions à la frontière

Le ministre de l'Intérieur italien a relayé une vidéo sur internet montrant trois migrants raccompagnés à la frontière italienne par une voiture de police française. La vidéo est mise en scène avec de la musique, et le ministre ne s'arrête pas là. Selon lui, c'est une provocation et il interpelle Emmanuel Macron sur Twitter. Il diffuse également sur le réseau social des photos de policiers italiens déployés à l'endroit où a été tournée la vidéo. Entre la France et l'Italie, le ton monte autour des 500 kilomètres de frontières qui séparent les deux pays.

Des reconduites conformes au droit européen

Les reconduites aux frontières, opérées régulièrement par des policiers français, sont au cœur de la polémique. Pourtant, selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ces pratiques sont conformes au droit européen et à la coopération entre la France et l'Italie. Pour Matteo Salvini, c'est faux. Selon lui, aucun accord écrit et officiel bilatéral ne permet à la France ces reconduites à la frontière.

Le JT

Les autres sujets du JT