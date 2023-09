Exilés à Lampedusa : les passages sur la Méditerranée en augmentation

Durée de la vidéo : 1 min

Comment expliquer l’afflux massif d’exilés à Lampedusa ? Le point avec Laurent Desbonnets sur le plateau du 20 Heures ce jeudi 14 septembre.

“Depuis déjà le début de l’année, c’est cet itinéraire, entre la Tunisie et l’Italie, qui est de nouveau privilégié par les migrants. 124 000 arrivées depuis le début de l’année selon le gouvernement italien, presque le double de l’an dernier sur la même période. D’abord parce que les autres routes sont devenues beaucoup plus difficiles. Le nombre d’arrivées a baissé de 14% depuis la Turquie : un mur est en construction à la frontière grecque”, précise Laurent Desbonnets, ce jeudi 14 septembre.

Brouille au sein de l’UE

“L’autre explication, c’est une forme de professionnalisation des filières de passeurs en Tunisie. On a filmé récemment ces embarcations en métal, qui remplacent les bateaux en bois. Plus facile à construire, moins cher pour la traversée, mais toujours aussi précaires”, poursuit-t-il. Cela crée des tensions au sein de l’Union européenne. “La règle est claire : les migrants doivent déposer leur demande d’asile dans le pays où ils arrivent, en l'occurrence l’Italie. Or l’Italie est accusée de pas enregistrer les arrivants et de les laisser partir en nombre dans d’autres pays”, conclut le journaliste.