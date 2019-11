Eurozapping : sauvetage de migrants en pleine mer ; Uber exclu de Londres ; un trésor volé en Allemagne

Les garde-côtes italiens ont encore une fois sauvé des migrants retrouvés en détresse en pleine mer. Sur les images, on peut entendre les cris et les pleurs de quelque 150 personnes qui se noyaient. Leur bateau de dix mètres vient de sombrer à moins de deux kilomètres de l'île de Lampedusa et beaucoup ne savent pas nager. 143 personnes seront finalement secourues, mais au moins une vingtaine manquent à l'appel.

Des chauffeurs sans permis chez Uber

À Londres (Royaume-Uni), les chauffeurs Uber n'ont plus droit d'exercer. Les autorités jugent leur système peu fiable, n'importe quel chauffeur ayant la possibilité de s'inscrire, même ceux n'ayant pas le permis. "Les chauffeurs dont le permis de conduire avait été suspendu, ou qui avaient été licenciés, continuaient de conduire pour Uber", a expliqué Sadiq Khan, le maire de la capitale britannique. La compagnie a fait appel de la décision.

En Allemagne, des bijoux appartenant au trésor de Saxe ont été volés lundi 25 novembre. Trois parures de diamants du XVIIIe siècle ont disparu. Pourtant, le musée de Dresde avait la réputation d'être inviolable.

