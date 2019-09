Eurozapping : ruée des migrants vers le Royaume-Uni ; l'euthanasie confirmée aux Pays-Bas

Les migrants sont de plus en plus nombreux à traverser la Manche. Six bateaux à moteur de type Zodiac ont été retrouvés mardi 10 septembre par les garde-côtes britanniques. À leur bord, 86 migrants originaires d'Afghanistan, d'Irak et d'Iran, appréhendés dès leur arrivée au Royaume-Uni. Jamais ils n'avaient été autant à tenter leur chance en une journée. Depuis le début 2019, 1 500 migrants ont tenté la traversée de la Manche par le détroit le plus étroit : 30 km.

La justice confirme le droit d'euthanasie aux Pays-Bas. Le tribunal de La Haye a acquitté mercredi 11 septembre un médecin accusé d'avoir donné la mort à une patiente atteinte de la maladie d'Alzheimer sans s'être suffisamment assuré du consentement de la malade. L'euthanasie a été légalisée en 2002 aux Pays-Bas sous des conditions très strictes.

Vers un congé paternité en Suisse. Les pères pourraient profiter de quelques jours ou de quelques semaines après la naissance d'un enfant. Les députés y sont favorables et discutent d'un projet de loi. Un compromis de deux semaines de congé paternité devrait être trouvé.

