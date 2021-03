Eurozapping : nouvelles tensions entre la Grèce et la Turquie sur la question migratoire

La Turquie s’en prend une nouvelle fois à la Grèce. Ces images ont été fournies par Ankara. Le gouvernement turc accuse les gardes-côtes grecs d’avoir jeté à la mer plusieurs migrants, les mains entravées. Trois corps auraient été retrouvés. Des rescapés auraient confirmé ces faits dans une interview. Des accusations rejetées par Athènes. La mer Égée, qui sépare les deux pays, est l’une des principales voies empruntées par les migrants pour rejoindre l’Europe. Jeudi 19 mars, 150 personnes qui tentaient la traversée sur des bateaux pneumatiques ont été secourues.

JR s’expose en Italie

Démantèlement d’un réseau d’espionnage en Bulgarie. Six personnes ont été arrêtées, elles travaillent pour le ministère de la Défense bulgare et sont accusées d’espionnage au profit de la Russie. Des informations classifiées sur l’Otan et l’Union européenne auraient été divulguées. Des accusations d’espionnage démenties par Moscou.

À Florence, en Italie, la dernière œuvre de l’artiste français JR. Elle est visible sur la façade d’un palais du centre-ville. Intitulée "La blessure", elle est une création très symbolique dans l’espace public, pour mieux illustrer les difficultés du monde de l’art en pleine pandémie. "Je vois vraiment cette crise comme un challenge supplémentaire à la difficulté d’exister et de créer en tant qu’artiste", indique JR.