Eurozapping : nouveau drame en Méditerranée, la BBC dans la tourmente

Naufrage mortel au large de l'Italie, le premier en 2018. Au moins une cinquantaine de migrants ont disparu dans les flots. Les secours, arrivés avec plusieurs bateaux, ont réussi à sauver 86 personnes. Les survivants, hébétés, sont arrivés ce lundi matin à Catane, en Sicile.

Apple secoue le monde de l'horlogerie

Une journaliste de la BBC dénonce l'inégalité salariale. Elle était correspondante à Pékin, mais elle a refusé de réintégrer son poste pour protester contre les différences de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de la BBC. Des disparités révélées il y a quelques mois et qui l'ont choquée. La BBC se défend. Ces écarts sont moins importants que dans d'autres entreprises, mais elle s'engage à les résorber et à faire preuve de transparence.

La Suisse bousculée par les montres connectées. Les Rolex ont du plomb dans l'aile. La marque est détrônée par la Silicon Valley. Le patron d'Apple n'hésite pas à se présenter comme le premier horloger au monde. Mais de plus en plus de constructeurs se lancent dans la course et sont déjà en train d'enrayer la baisse de leur chiffre d'affaires.