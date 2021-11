Eurozapping : les migrants utilisés pour semer la zizanie ; grave pollution à cause du volcan en Espagne

La pression migratoire s'intensifie à la frontière polonaise. Plusieurs milliers de migrants se sont massés devant les barbelés qui séparent la Biélorussie de la Pologne. Ils essaient de rentrer dans l'Union européenne, mais ils sont repoussés à coups de gaz lacrymogènes. 12 000 soldats sont arrivés en renfort. L'UE dénonce une opération de déstabilisation biélorusse et envisage de nouvelles sanctions contre le régime contesté du président Loukachenko.

La Suisse frappe fort contre la pollution

De nouvelles armes contre la pollution automobile en Suisse. Le canton de Vaud met en œuvre un système de bonus/malus qui touche tous les véhicules, même les SUV électriques. "On prend en compte aussi tout ce qui est utilisé pour construire une voiture et une voiture plus lourde va plus abîmer la chaussée", explique une conseillère d'État du canton de Vaud. Des réductions allant jusqu'à 90% sont prévues pour les plans vertueux et des pénalités de plus de 50% pour les plus polluants.

Le volcan de La Palma pollue depuis 51 jours. Sa fumée et ses cendres recouvrent l'île de l'archipel des Canaries (Espagne). Trois personnes ont été intoxiquées et de nombreuses écoles ont fermé. Les taux de dioxyde de soufre explosent. L'heure est à l'accalmie, mais personne ne sait si le volcan s'est endormi ou s'il prépare une nouvelle éruption.