Eurozapping : la Grèce et l'UE débordées par les migrants et le chantage turc

La Grèce ne veut pas assumer une nouvelle vague migratoire. À Lesbos, une école destinée aux enfants des réfugiés a été incendiée. Les habitants sont excédés. Les bateaux des ONG sont également chassés de sports. L'île accueille déjà près de 20 000 migrants dans des camps surpeuplés.

Ouverture du procès du crash du MH17

Le président turc exige lundi l'aide de l'UE. Recep Tayyip Erdogan a volontairement ouvert les frontières pour mettre la pression sur Bruxelles. Un moyen pour lui de négocier de l'aide dans son conflit avec la Syrie. Les dirigeants européens lui ont demandé de mettre un terme aux départs des réfugiés en échange d'une aide humanitaire à sa frontière avec la Syrie.

Le procès du crash du MH17 s'est ouvert lundi aux Pays-Bas. En juillet 2014, un avion de la Malaysia Airlines avait été battu en Ukraine par un missile. 298 passagers ont péri, la plupart néerlandais. Six ans après, quatre séparatistes pro-Russes de l'est de l'Ukraine, absents à l'audience, sont jugés et poursuivis pour avoir acheminé le missile qui a abattu l'avion.

