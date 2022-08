Eurozapping : guerre des passeurs à Calais, des militants anti-nucléaires en Allemagne et les réservoirs d’eau au plus bas en Espagne

Sur la BBC, un nombre record de migrants ont traversé la Manche. Entassés à 48 sur ces bateaux pneumatiques, près de 1 300 d'entre eux sont arrivées à Douvres lundi 22 août. Parmi eux, de nombreux enfants. Du jamais-vu depuis la crise migratoire. "Une large partie de ces gens n’arrive pas à s’intégrer au système français. Ils sont désespérés et ils essayent de rejoindre un endroit où ils se sentiront en sécurité", raconte Steve Valdez-Symonds, responsable du droit des réfugiés chez Amnesty International. Les Britanniques dénoncent l’inertie de la France. Mais ils pointent aussi une guerre des passeurs à Calais qui baisseraient les prix pour profiter de ce trafic juteux et souvent mortel.

Sécheresse en Espagne

Le retour des militants antinucléaires en Allemagne. À vélo, pour rejoindre l’une des trois dernières centrales nucléaires du pays, ils repartent à l’assaut pour lutter contre la prolongation des centrales destiné à pallier les centrales de gaz russe. Mais depuis la crise en Ukraine, les Allemands ont bien changé sur cette question : 80% acceptent de donner une nouvelle chance au nucléaire.

Des lacs asséchés, des brebis assoiffées et des cultures abandonnés faute d’eau. Dans ce village au sud de Madrid, la sécheresse a touché les habitants de plein fouet. "Ici on vit principalement de l’agriculture irriguée, et les céréales récoltés ne suffisent pas à faire vivre une famille", explique une habitante. Selon l’Union européenne, plus de la moitié de l’Europe est toujours en alerte sécheresse. Du jamai- vu depuis 500 ans sur notre continent.