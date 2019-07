Eurozapping : des feux en Sibérie et la Roumanie sous le choc

Le ministre de l'Intérieur de la Roumanie a démissionné après un tragique fait divers. Alexandra, 15 ans est décédée après avoir été séquestrée et violée. Alors qu'elle avait réussi à joindre la police, elle a mis 19 heures pour la retrouver. À ce moment-là, la jeune fille était déjà morte. Le meurtrier présumé a été arrêté. Cette affaire a provoqué un tollé dans le pays. Plusieurs manifestations ont eu lieu. Mardi 30 juillet 2019, le ministre de l'Intérieur, Nicolae Moga, s'est résigné à partir. Plusieurs chefs de la police ont également démissionné ou ont été limogés après cette affaire.

La Sibérie sous les flammes

Plus de trois millions d'hectares sont partis en fumées visibles depuis l'espace. À cause des températures de plus 30 degrés et des vents forts, la Sibérie est ravagée par les incendies. Ces feux ne sont pas toujours pris en charge par les autorités parce que leurs coûts seraient trop onéreux. Les pompiers n'ont pas d'autres choix que de s'occuper des plus urgents. Mais les fumées se répandent jusque dans les villes où l'air devient irrespirable.

Des migrants mineurs étaient bloqués depuis quatre jours dans le port d'Augusta (Sicile) sur un navire. Mardi 30 juillet, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a donné son feu vert pour débarquer les 16 adolescents présents à bord.

