Eurozapping : crise des migrants en Italie ; espoir en Arménie

En Italie, la crise des migrants continue. Dans le port de Lampedusa, les pêcheurs reviennent de plus en plus souvent avec des migrants à bord. Vincenzo, mardi 15 juin, a sauvé la vie de 24 réfugiés africains. Officiellement, plus de 8 000 ont traversé la Méditerranée entre janvier et avril.

Un drame en marge de l'Euro évité de peu

En Arménie, l'espoir des réfugiés. Au lendemain de la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan dans le Haut-Karabakh, région reprise à l'automne dernier par l'Azerbaïdjan à l'Arménie, 40 000 Arméniens espèrent pouvoir revenir chez eux.

Début de polémique en Allemagne. Mardi 15 juin, avant le match de l'Euro de football France-Allemagne, un ULM a fait un atterrissage forcé sur le stade de Munich. Le pilote de l'appareil, un militant de Greenpeace, a failli être abattu par les policiers. L'ONG s'est excusé et a précisé que l'ULM ne devait que survoler le stade.