États-Unis : ces enfants migrants qui tentent de passer la frontière mexicaine

Le garde-frontière rentre chez lui quand il aperçoit au milieu de ces champs une toute jeune silhouette. L’enfant n’a pas de prénom, juste un âge : 10 ans. Le garçon se serait réveillé seul en plein désert. "J’étais avec un groupe de gens et ils m’ont laissé, je ne sais pas où ils sont", indique l’enfant. Et d’ajouter : "C’est sûr, ils m’ont abandonné […] Je suis venu parce que sinon je ne sais pas où aller".

Filières de passeurs

Le garçon a été recueilli et amené dans un centre pour migrants au Texas. La semaine dernière, filmé par une caméra de surveillance, c’est un passeur qui lâchait deux petites silhouettes du haut du mur construit avec le Mexique. Il s’agissait de deux sœurs de trois et cinq ans, arrivées d’Équateur. Leur mère habite New York. Beaucoup de parents résidant aux États-Unis payent des filières pour faire venir leurs enfants d’Amérique centrale. L'administration Biden fait par ailleurs face à un fort afflux de migrants.