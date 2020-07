Douze migrants secourus en Baie de Somme

Quelle sont cette fois-ci les circonstances de cette tentative de traversée de la Manche ? "Ils étaient une vingtaine de migrants, essentiellement des hommes, à s'être échoués non loin de la pointe du Hourdel. Ils seraient montés à bord d'une embarcation de fortune mercredi soir, direction l'Angleterre voisine. Mais la mer les aurait ramenés à leur point de départ et ce sont des habitants de Cayeux-sur-Mer qui ont donné l'alerte. Les secours sont arrivés entre 5h et 6h du matin", raconte Perrine Ketels depuis Cayeux-sur-mer.

Des migrants recherchés

"Selon la préfecture de la Somme, douze migrants sont actuellement à l'hôpital d'Abbeville à trente minutes de Cayeux-sur-Mer. D'autres migrants auraient pu prendre la fuite pendant l'intervention des forces de l'ordre. Des patrouilles de gendarmes sont déployées pour les retrouver. Un hélicoptère patrouille aussi pour retrouver d'éventuels migrants encore en mer", ajoute Perrine Ketels. Le 20 mai dernier, 20 migrants avaient été retrouvés à Saint-Valéry-sur-Somme.

