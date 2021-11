DIRECT. La chancelière allemande Angela Merkel demande à Moscou d'agir contre "l'instrumentalisation" des migrants par la Biélorussie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BIELORUSSIE

: Le long de la frontière orientale de l'Union européenne, ils sont 3 à 4 000 migrants officiellement, mais sans doute davantage. Devant les barbelés qui séparent la Biélorussie de la Pologne, des camps de migrants sont occupés principalement par des Kurdes du Moyen-Orient.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki accuse la Biélorussie de "terrorisme d'Etat".

: Avant d'aller déjeuner, un petit point sur l'actualité :



• La Russie rejette les accusations du Premier ministre polonais, qui accuse Moscou d'être le commanditaire de la crise migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.



L'homme placé en garde à vue lundi soir après la disparition de la joggeuse de 17 ans en Mayenne, retrouvée vivante, a été mis hors de cause, a annoncé la procureure de Laval.



• Le premier projet de résolution de la COP26 encourage les pays à réviser à la hausse leurs engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dès 2022, soit trois ans avant la date prévue par l'accord de Paris.



• Le pass sanitaire des plus de 65 ans sera désactivé, en l'absence d'une dose de rappel, "6 mois et 5 semaines" après la précédente injection, à partir du 15 décembre, a précisé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.



• François Hollande est attendu au procès des attentats du 13-Novembre, où il a été cité comme témoin par une association de victimes. Vous pourrez suivre son témoignage dans notre direct.

: Angela Merkel a demandé au président russe Vladimir Poutine "d'agir" contre "l'instrumentalisation des migrants par le régime de Biélorussie".

: La Biélorussie accuse l'Occident d'orchestrer la crise migratoire en cours à la frontière polonaise. Le chef de la diplomatie biélorusse Vladimir Makeï a dit espérer un "travail renforcé" avec la Russie, son principal allié, notamment "une réaction commune" face "aux actes inamicaux" visant son pays.

: Une journaliste de Minsk publie sur Twitter une vidéo sur la façon dont les migrants sont emmenés, en taxi, depuis la Biélorussie à la frontière avec la Pologne.

: La Pologne annonce avoir lancé un coup de filet contre les migrants massés à la frontière avec la Biélorussie, et procédé à plus d'une cinquantaine d'arrestations. "Au cours des dernières 24 heures, la police a détenu plus de 50 personnes près de Bialowieza après qu'elles ont traversé illégalement la frontière", a déclaré le porte-parole de la police régionale.

: Plus de 50 migrants ont été arrêtés près de la frontière avec la Biélorussie, annonce la police polonaise.

: Des images, publiées par Minsk, montrent plusieurs tentes près de la frontière grillagée, éclairées par des feux de bois. Trois hommes, les mains ou le visage ensanglantés, sont visibles dans une vidéo. Sur Twitter, les forces de sécurité polonaises affirment, elles, "protéger la frontière".

: Les autorités biélorusses accusent la Pologne d'avoir violenté quatre migrants à la frontière entre les deux pays. "Vu les nombreuses blessures sur les corps des migrants, les forces de l'ordre polonaises les ont traités brutalement et les ont chassés par dessus la grille barbelée à la frontière avec la Biélorussie", a affirmé le service biélorusse des gardes-frontières.

: Les gardes-frontières biélorusses accusent les forces polonaises d'avoir fait usage de gaz lacrymogène et d'exercer une "pression psychologique" sur les migrants en "allumant des haut-parleurs, des projecteurs et des lumières stroboscopiques toute la nuit".

: Des milliers de migrants arrivés avec un visa biélorusse dans l'espoir de gagner l'Union européenne se trouvent massés à la frontière polonaise. L'accès au site est bloqué aux journalistes, mais des images diffusées par les autorités des deux pays montrent des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants sous tentes ou à même le sol, tentant de se réchauffer autour de feux par des températures proches de zéro. Notre journaliste Fabien Magnenou s'y est rendu et nous raconte comment ces personnes sont piégées, ne pouvant ni entrer en Pologne ni rebrousser chemin.











(Wojtek RADWANSKI / AFP)

: "Nous sanctionnerons tous ceux qui participent au trafic ciblé de migrants."



L'Allemagne est favorable à de nouvelles sanctions de l'Union européenne contre la Biélorussie. Le ministre allemand des Affaires étrangères accuse notamment le président Alexandre Loukachenko d'exploiter "sans scrupules" les migrants en les envoyant à la frontière avec la Pologne.





: On commence par faire le point sur l'actualité :



• Face au rebond épidémique, Emmanuel Macron a accentué la pression sur les personnes âgées de plus de 65 ans pour qu'elles se fassent injecter une dose de rappel, sous peine de perdre leur pass sanitaire. Voici ce qu'il faut retenir de son allocution.



Le port du masque va redevenir obligatoire à l'école primaire dans toute la France dès lundi, a appris franceinfo auprès du ministère de l'Education nationale.



• Le Premier ministre polonais a accusé le président russe d'être le "commanditaire" des migrants qui tentent d'enter en Pologne depuis la Biélorussie, avertissant que cette attaque "hybride" risquait de déstabiliser l'Union européenne.



L'équipe féminine du PSG a remporté son choc contre le Real Madrid 4-0, lors de la 3e journée de Ligue des champions, au Parc des Princes.



• Vingt-quatre heures après sa disparition en Mayenne, la joggeuse de 17 ans a été retrouvée vivante à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), a annoncé la procureure de la République de Laval Céline Maigné.