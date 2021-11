DIRECT. Crise des migrants : suivez la conférence de presse de Gérald Darmanin

Ce qu'il faut savoir

Comment prévenir le pire ? Quatre jours après un naufrage meurtrier entre le France du Royaume-Uni, qui a fait au moins 27 morts, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, donne une conférence de presse lundi 29 novembre à 17 heures. Elle sera consacrée aux migrations qui empruntent la Manche et aux décisions prises par Emmanuel Macron en conseil de défense et de sécurité nationale lundi matin. Suivez notre direct.

Le Royaume-Uni appelé prendre "ses responsabilités". Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a appelé, lundi, le Royaume-Uni à ouvrir un "accès légal à l'immigration" et à prendre "ses responsabilités", au lendemain d'une réunion intergouvernementale à Calais, dont les Britanniques avaient été exclus.

Une réunion européenne d'urgence à Calais dimanche. Etaient réunis les responsables chargés de l'immigration français, allemand, néerlandais et belge, la Commissaire européenne aux Affaires intérieures et les directeurs des agences européennes de police criminelle Europol et des frontières Frontex. Ils ont "réaffirmé leur engagement à tout mettre en œuvre pour lutter plus efficacement contre les réseaux criminels de passeurs" et reconnu la nécessité "d'améliorer la coopération conjointe avec le Royaume-Uni".

Xavier Bertrand propose de "laisser" les migrants "prendre le ferry". Xavier Bertrand, candidat à la primaire Les Républicains en vue de l'élection présidentielle, a proposé lundi sur franceinfo de "laisser" les migrants "prendre le ferry" en direction du Royaume-Uni et d'installer un "rapport de force" avec le Premier ministre, Boris Johnson. Une idée "irresponsable", selon François Bayrou, Haut-commissaire au Plan, président du MoDem et maire de Pau.