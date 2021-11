DIRECT. Crise des migrants : la Russie promet que les livraisons de gaz à l'Europe continueront malgré les menaces de la Biélorussie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BIELORUSSIE

: Bruxelles accuse Minsk d'organiser la venue de ressortissants de Syrie, d'Irak et du Yémen depuis le Moyen Orient pour créer une situation de blocage à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Plus de 2 000 personnes, notamment des Kurdes, sont coincées depuis plusieurs jours dans un camp de fortune du côté bélarusse de la démarcation.







(Viktor Tolochko / Sputnik via AFP)

: La Turquie interdit aux Irakiens, Syriens et Yéménites d'embarquer pour la Biélorussie depuis ses aéroports.

: Depuis le début du mois, la compagnie biélorusse Belavia "opèr[ait] de novembre deux vols directs par semaine" de Beyrouth, la capitale libanaise, vers Minsk en Biélorussie. Les voyageurs sont principalement originaires d'Irak, de Syrie, d'Afghanistan, de Turquie ou encore d'Iran. Notre article fait le point sur cette situation.

: La compagnie aérienne bélarusse Belavia affirme que les autorités turques ont interdit aux ressortissants de Syrie, d'Irak et du Yémen de prendre place à bord de vols à destination de la Biélorussie.

: On fait le point sur l'actualité :



va cesser de couper l'électricité pour les clients en situation d'impayés, et ce toute l'année et non plus seulement durant la trêve hivernale. La puissance fournie sera en revanche limitée à 1 000 watts, ce qui permettra des "usages essentiels" mais pas de se chauffer.



Le référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie aura lieu comme prévu le 12 décembre malgré la décision des indépendantistes de ne pas y participer à cause des impacts de l'épidémie de Covid-19.



Les Occidentaux ont condamné à l'ONU une "instrumentalisation orchestrée d'êtres humains" par la Biélorussie à la frontière avec la Pologne. Alexandre Loukachenko a menacé de riposter à d'éventuelles sanctions en fermant les vannes d'un important gazoduc alimentant l'Europe.



Le Premier ministre australien Scott Morrison a assuré n'avoir jamais menti dans sa vie publique et balayé les accusations de malhonnêteté venant notamment d'Emmanuel Macron.

: La France, l'Union européenne et les Etats-Unis affirment que Minsk orchestre un afflux de migrants aux frontières de l'Europe. Franceinfo analyse les éléments sur lesquels sont fondées ces accusations.









(VIKTOR TOLOCHKO / SPUTNIK / AFP)

: "Il m'a alors frappé et frappé encore en nous disant de partir en Biélorussie." Depuis des mois, des migrants sont pris en étau à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. RFI a rencontré des demandeurs d'asile syriens.







(Wojtek RADWANSKI / AFP)

: Voici les principales informations ce matin :



Minsk a menacé de riposter à d'éventuelles sanctions européennes en fermant les vannes d'un important gazoduc transitant sur son territoire. "Que se passerait-il si nous coupions le gaz naturel qui va là-bas ?", a lancé le président Alexandre Loukachenko.



• Le secrétaire général de l'ONU a dénoncé les promesses "qui sonnent creux" dans un monde toujours dépendant des énergie fossiles, malgré quelques signes encourageants.



• Interpellée mercredi matin, la joueuse parisienne Aminata Diallo est sortie de sa garde à vue. Elle était soupçonnée après l'agression dont a été victime sa coéquipière Kheira Hamraoui. Aucune charge n'a été retenue contre elle.