DIRECT. Afflux de migrants à Ceuta : l'Espagne s'inquiète d'"une grave crise pour l'Europe"

: Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, annonce qu'il va se rendre aujourd'hui à Melilla et Ceuta, après l'afflux d'environ 6 000 migrants dans l'enclave espagnole en une journée. "Nous allons rétablir l'ordre dans (la) ville et à nos frontières le plus rapidement possible", a déclaré le chef du gouvernement. Suivez notre direct.

: Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, annonce que l'Espagne a renvoyé au Maroc, à ce stade, environ 2 700 migrants entrés illégalement à Ceuta. Quelque 6 000 migrants ont pénétré dans l'enclave espagnole depuis hier, selon le ministère.

: La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, juge "inquiétant" l'afflux de quelque 6 000 migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta. "Le plus important maintenant c'est que le Maroc continue à s'engager à empêcher les départs irréguliers, et que ceux qui n'ont pas le droit de rester soient renvoyés de façon ordonnée et efficace", a-t-elle déclaré devant le Parlement européen.

: Pour compléter la réponse apportée à @Arsène et , j'ajoute que la ministre des Affaires étrangères espagnole a déclaré que des responsables marocains, qu'elle n'a pas nommés, lui ont toutefois "assuré" hier que cet afflux de migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta n'était "pas le fruit du désaccord" entre les deux pays.

: Bonjour @Arsène et , les relations entre Rabat et Madrid se sont tendues depuis l'arrivée en Espagne, le 18 avril, du chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario pour y être soigné du Covid-19. Le Maroc s'oppose depuis plus de 45 ans au Polisario. "Je ne conçois pas que l'on puisse mettre en danger la vie de mineurs dans la mer comme nous l'avons vu ces dernières heures à Ceuta", que cela puisse être "une réponse" à l'accueil en Espagne du chef des indépendantistes sahraouis, a déclaré la ministre des Affaires étrangères espagnole. Rabat est un allié clef de Madrid dans la lutte contre l'immigration, comme nous le rappelons dans cet article.

: En quoi consiste le conflit diplomatique entre Madrid et le Maroc ?

: Bonjour FI. Pouvez-vous nous rappeler les sujets de tension entre le Maroc et l'Espagne ? Je n'ai pas trouvé d'article concernant cette vague de migration. Merci pour votre travail. Excellente journée à vous.

: Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, annule son déplacement aujourd'hui à Paris, en raison de la crise provoquée par l'arrivée de milliers de migrants à Ceuta. Quelque 6 000 migrants, venus du Maroc, ont pénétré dans l'enclave espagnole depuis hier, parmi lesquels 1 500 ont déjà été expulsés, a annoncé un peu plus tôt le gouvernement espagnol.











: Alors que 5 000 migrants sont entrés hier à Ceuta, 86 personnes ont elles atteint aujourd'hui l'autre enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc. Au total, "plus de 300" migrants originaires d'"Afrique subsaharienne" ont tenté de franchir la barrière, a précisé la préfecture de Melilla. Parmi eux, "85 hommes et une femme ont réussi à entrer".

: Bonjour @Marie, effectivement, jamais autant de personnes n'étaient parvenues à rejoindre l'Espagne en une seule journée, selon les autorités. Pour Mohamed Benaïssa, président de l'Observatoire du nord pour les droits de l'homme basé à Fnideq (Maroc), cette nouvelle vague de migrations concerne avant tout "des mineurs, mais également des familles, tous marocains". Il ajoute auprès de mes confrères de l'AFP que ces arrivées "pourrai[ent] être en lien avec la crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne", Rabat étant un allié clef de Madrid dans la lutte contre l'immigration.

: Bonjour FI, 5 000 migrants ont tenté hier de passer ? C’est énorme en une journée ! Que se passe-t-il ? Pourquoi un tel afflux ? Combien sont-ils d’habitude? Merci beaucoup

: De nombreux migrants, pour la plupart marocains, ont continué de rallier l'enclave espagnole de Ceuta dans la nuit, en pleines tensions entre Rabat et Madrid. Hier, au moins 5 000 migrants, dont un millier de mineurs, ont franchi la frontière espagnole, selon le dernier bilan de la préfecture de Ceuta.

