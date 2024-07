Des organisateurs de convois de migrants entre l'Italie et la France condamnés à Nice

Une enquête commune entre policiers français et italiens a permis de mettre au jour le trafic d'un petit réseau de passeurs discrets qui ont organisé des dizaines de convois de migrants entre les deux pays, a annoncé le parquet de Nice, lundi 29 juillet. Quatre hommes âgés de 20 à 30 ans, interpellés en juin, ont été condamnés la semaine dernière à des peines allant de un à quatre ans de prison. Tous sont originaires de Nice ou de ses environs et certains avaient déjà été récemment condamnés et incarcérés pour des faits similaires, a précisé le parquet.

Sur la base de renseignements des autorités italiennes, une enquête ouverte en février avait permis d'établir un lien entre des rabatteurs identifiés par la police italienne à Vintimille et Bordighera, près de la frontière française, et des chauffeurs identifiés par les autorités françaises. Une enquête commune a donc été mise en place en mai, sous l'égide des parquets de Nice et d'Imperia, permettant un partage plus souple des informations ainsi que l'envoi d'enquêteurs français en Italie ou réciproquement.

Elle a révélé l'existence d'un "réseau particulièrement organisé et actif, très prudent", qui faisait passer les migrants en utilisant de nombreux véhicules différents, quasiment toujours de location. Au total, 130 trajets ont été identifiés entre février et mai, avec parfois plusieurs allers-retours en convoi en une seule nuit, pour une rémunération allant jusqu'à 200 euros par personne transportée. Lors d'une tentative d'interpellation, les chauffeurs n'ont pas hésité à mettre la vie de leurs passagers en danger en refusant d'obtempérer puis en abandonnant les véhicules en pleine voie.